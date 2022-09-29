Авиакомпания Virgin Galactic разрешила сотрудникам-мужчинам носить женскую униформу

Авиакомпания Virgin Galactic опубликовала новую политику компании, согласно которой требование ношения гендерной формы устраняется. Об этом сообщается на сайте компании.

«Политика, действующая сегодня, отстаивает индивидуальность сотрудников Virgin Atlantic, позволяя им носить одежду, которая выражает то, как они идентифицируют или представляют себя», - говорится в сообщении.

В компании отметили, что обновление политики связано, в частности, с исследованиями, которые показывают, что разрешение сотрудникам «принять свою индивидуальность на работе повышает психическое благополучие (49%), чувство счастья (65%) и создает лучший опыт для персонала и клиентов (24%)».





