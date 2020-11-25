Виновник инцидента у офиса Меркель хотел передать канцлеру письмо

Водитель машины, которая врезалась в здание канцелярии главы кабмина Германии Ангелы Меркель, был психически неуравновешен и хотел передать ей письмо, передает Bild.

Он заявлял, что хочет быть услышанным.

Как сообщалось ранее, автомобиль врезался в ворота здания ведомства канцлера Германии Ангелы Меркель, На автомобиле написано «Остановите политику глобализации» на одной стороне, на другой – «Проклятые убийцы стариков и детей», водитель автомобиля задержан.

Водителя автомобиля увезли на инвалидной коляске. В настоящий момент полиция устанавливает, намеренно ли он въехал в ворота. Полиция не подозревает экстремизма в инциденте у ворот здания ведомства канцлера Германии Ангелы Меркель.

