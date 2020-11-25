Виновник инцидента у офиса Меркель хотел передать канцлеру письмо
Водитель машины, которая врезалась в здание канцелярии главы кабмина Германии Ангелы Меркель, был психически неуравновешен и хотел передать ей письмо, передает Bild.
Он заявлял, что хочет быть услышанным.
Как сообщалось ранее, автомобиль врезался в ворота здания ведомства канцлера Германии Ангелы Меркель, На автомобиле написано «Остановите политику глобализации» на одной стороне, на другой – «Проклятые убийцы стариков и детей», водитель автомобиля задержан.
Водителя автомобиля увезли на инвалидной коляске. В настоящий момент полиция устанавливает, намеренно ли он въехал в ворота. Полиция не подозревает экстремизма в инциденте у ворот здания ведомства канцлера Германии Ангелы Меркель.
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