Виноделы Франции опасаются худшего с 1945 года урожая
Минсельхоз Франции заявил о том, что производство вина в этом году может оказаться наихудшим с 1945 года, информирует BFMTV.
Из-за весенних заморозков и болезней лозы урожай винограда прогнозируется ниже послевоенного 2017 года и достигнет «исторически низкого» уровня.
По словам министра сельского хозяйства Франции, прогноз на урожай этого года является «крупнейшей агрономической катастрофой начала века», пишет Газета.ru. Он перечислил территории наибольших рисков: Бургундия, долина Роны и Лауры, Шампань, Эльзас, Божоле и Шаранту, а также юго-запад страны.
Ранее стало известно, что российский миллиардер Роман Абрамович планирует создание люксового гостиничного актива с виноградников в Геленджике. Исходя из того, что 1 га виноградников в Краснодарском крае стоит 2-5 миллионов рублей, стоимость проекта составит от 200 до 500 миллионов.
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