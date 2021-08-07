Виноделы Франции опасаются худшего с 1945 года урожая

Из-за весенних заморозков и болезней лозы урожай винограда прогнозируется ниже послевоенного 2017 года и достигнет «исторически низкого» уровня.

По словам министра сельского хозяйства Франции, прогноз на урожай этого года является «крупнейшей агрономической катастрофой начала века», пишет Газета.ru. Он перечислил территории наибольших рисков: Бургундия, долина Роны и Лауры, Шампань, Эльзас, Божоле и Шаранту, а также юго-запад страны.

Ранее стало известно, что российский миллиардер Роман Абрамович планирует создание люксового гостиничного актива с виноградников в Геленджике. Исходя из того, что 1 га виноградников в Краснодарском крае стоит 2-5 миллионов рублей, стоимость проекта составит от 200 до 500 миллионов.