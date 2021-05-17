Лопырева объяснила, почему россиянки не становятся «Мисс Вселенная»
Мисс Россия-2003 назвала причины, по которым у латиноамериканок гораздо больше шансов на престижный титул.
«Мисс Вселенную» выбрали в Голливуде. Финалисток и победительницу отобрало полностью женское жюри, в его состав вошли в том числе победительницы «Мисс Вселенная» 1997 и 2006 года - американка Брук Ли и пуэрториканка Зулейка Ривера.
Победительницей конкурса красоты стала представительница Мексики Андреа Меса. Второй стала бразильянка, третье место заняла конкурсантка из Перу. После вопросов от жюри число претенденток на титул «Мисс Вселенная» сократилось до пяти. В итоге за победу боролись представительницы Перу, Доминиканской Республики, Бразилии, Индии и Мексики.
Телеведущая, Мисс Россия-2003 Виктория Лопырева в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметила, что латиноамериканки всегда являлись фаворитками конкурсов красоты.
«Латиноамериканки всегда в фаворе, и я сама всегда смотрела на них и думала: как Бог может создать такую красоту? Но у нас не было и половины того арсенала инструментов, которые были у участниц тогда. В ход идет всё: от шикарных платьев до коррекции внешности, которая в юном возрасте начинается, и таким образом к конкурсам они подходят уже готовыми. Почему европейки и россиянки не выигрывают? Тут два момента выделю: либо мы плохо справляемся с селекцией, если говорить грубо, либо же мы не выбираем ту кандидатку, которая может победить. И наверняка есть подводные политические камни», - высказалась телеведущая.
Виктория Лопырева добавила, что на выбор королевы красоты влияет и типажность. И если четыре года подряд жюри выбирала брюнетку, то на пятый год выберут блондинку. Но давно остались позади те времена, когда кто-то заинтересованный «покупал» победу, потому что никаких преференций, помимо моральных, титул не дает.
«Сейчас много возможностей, чтобы девушку заметили, можно общаться напрямую с агентством. Но всё равно это круто. Когда ты становишься лицом своей страны на целый год на международной арене. Но красота – субъективное понятие: кому-то нравятся латиноамериканки, кому-то азиатки, и эти люди никогда между собой не договорятся, потому что нравится разный типаж. Скорее да, чем нет, политическая ситуация между странами может играть роль в судьбе девушек. Не буду привязывать эту фразу конкретно к этому конкурсу, но в целом тенденция видна. А что касается слухов, что кто-то может заплатить за победу - а смысл? Сейчас что дает этот конкурс? Корону на голове, и всё?» - предположила Виктория Лопырева в интервью Радиоточке НСН.
Новой «Мисс Вселенная» Андреа Меса 26 лет, она живет в Чиуауа и работает программистом, она активно выступает против гендерного неравенства.
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