Лопырева объяснила, почему россиянки не становятся «Мисс Вселенная»

«Мисс Вселенную» выбрали в Голливуде. Финалисток и победительницу отобрало полностью женское жюри, в его состав вошли в том числе победительницы «Мисс Вселенная» 1997 и 2006 года - американка Брук Ли и пуэрториканка Зулейка Ривера.

Победительницей конкурса красоты стала представительница Мексики Андреа Меса. Второй стала бразильянка, третье место заняла конкурсантка из Перу. После вопросов от жюри число претенденток на титул «Мисс Вселенная» сократилось до пяти. В итоге за победу боролись представительницы Перу, Доминиканской Республики, Бразилии, Индии и Мексики.

Телеведущая, Мисс Россия-2003 Виктория Лопырева в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметила, что латиноамериканки всегда являлись фаворитками конкурсов красоты.

«Латиноамериканки всегда в фаворе, и я сама всегда смотрела на них и думала: как Бог может создать такую красоту? Но у нас не было и половины того арсенала инструментов, которые были у участниц тогда. В ход идет всё: от шикарных платьев до коррекции внешности, которая в юном возрасте начинается, и таким образом к конкурсам они подходят уже готовыми. Почему европейки и россиянки не выигрывают? Тут два момента выделю: либо мы плохо справляемся с селекцией, если говорить грубо, либо же мы не выбираем ту кандидатку, которая может победить. И наверняка есть подводные политические камни», - высказалась телеведущая.