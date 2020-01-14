Виктора Бута снова отправили сидеть с террористами

Виктор, по ее словам, позвонил в минувший четверг и рассказал, что его отправили в спецблок с террористами по прямому указанию из Вашингтона. При этом на «общем строгом» режиме россиянину разрешали звонить домой каждый день. Однако последние несколько дней от него не было никаких известий.

«Вчера он позвонил маме и мне, ему разрешили два звонка подряд только потому, что это был его день рождения», - рассказала Алла. Супруга бизнесмена добавила, что известила российское посольство о произволе в отношении ее мужа.

В ноябре прошлого года Алла Бут пожаловалась, что Госдепартамент США отклонил ее ходатайство о дополнительных встречах, сообщает RT.

Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году. Позднее его переправили в США, где присяжные признали его виновным в «подготовке убийства граждан США» через продажу оружия колумбийским повстанцам.

