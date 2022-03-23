Vietnam Airlines приостановит полеты в Россию
23 марта 202207:14
Вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines с 25 марта приостановит полеты в Россию . Об этом сообщает VnExpress.
Отмечается, что национальный авиаперевозчик намерен уточнить процедуры и требования, которые касаются страхования самолетов в связи с выполнением рейсов в РФ, пишет Газета.ру.
В январе Vietnam Airlines возобновила авиасообщение с Россией, ранее приостановленное из-за пандемии. Перевозчик — единственный, кто совершает рейсы в РФ, отмечает РИА ФАН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru