Vietnam Airlines приостановит полеты в Россию

Отмечается, что национальный авиаперевозчик намерен уточнить процедуры и требования, которые касаются страхования самолетов в связи с выполнением рейсов в РФ, пишет Газета.ру.

В январе Vietnam Airlines возобновила авиасообщение с Россией, ранее приостановленное из-за пандемии. Перевозчик — единственный, кто совершает рейсы в РФ, отмечает РИА ФАН.

