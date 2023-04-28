Видео журналиста Карлсона обошло по просмотрам ролик Байдена о выдвижении
Видеообращение бывшего телеведущего Fox News Такера Карлсона стало гораздо популярнее ролика президента США Джо Байдена о выдвижении на второй срок, сообщают СМИ.
Карлсон опубликовал обращение в социальной сети Twitter (заблокирована на территории РФ). Журналист заявил, что в США действует запрет на обсуждение важных тем.
Обращение телеведущего появилось в среду вечером - на сутки позже, чем ролик Байдена. Видео журналиста набрало 62 миллиона просмотров, президента - 42 миллиона.
В беседе с британской газетой Daily Mail Карлсон рассказал, что хорошо проводит время после ухода с Fox News. Он отметил, что у него появилось больше возможностей побыть с семьей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru