Видео журналиста Карлсона обошло по просмотрам ролик Байдена о выдвижении

Карлсон опубликовал обращение в социальной сети Twitter (заблокирована на территории РФ). Журналист заявил, что в США действует запрет на обсуждение важных тем.

Обращение телеведущего появилось в среду вечером - на сутки позже, чем ролик Байдена. Видео журналиста набрало 62 миллиона просмотров, президента - 42 миллиона.

В беседе с британской газетой Daily Mail Карлсон рассказал, что хорошо проводит время после ухода с Fox News. Он отметил, что у него появилось больше возможностей побыть с семьей, передает «Радиоточка НСН».

