По его словам, акции ЦРУ основаны на насилии. «Они готовы на любые действия, вплоть до убийств», — заявил ветеран. Как считает Гончаров, Вашингтон и американская разведка стояли за созданием запрещенных в РФ международных террористических организаций «Исламское государство» (ИГИЛ) и «Аль-Каида», чтобы использовать их для своих целей.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что российский лидер слишком здоров. По его словам, просмотр фотографий президента РФ Владимира Путина в Иране напомнил ему о седых волосах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

