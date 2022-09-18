Ветеран «Альфы»: ЦРУ превратилось в террористическую структуру

Центральное разведывательное управление Соединенных Штаты, широко используя насилие и убийства в разных странах мира, превратилось в глобальную террористическую организацию, сообщает РИА Новости со ссылкой на почетного президента международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергея Гончарова.

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По его словам, акции ЦРУ основаны на насилии. «Они готовы на любые действия, вплоть до убийств», — заявил ветеран. Как считает Гончаров, Вашингтон и американская разведка стояли за созданием запрещенных в РФ международных террористических организаций «Исламское государство» (ИГИЛ) и «Аль-Каида», чтобы использовать их для своих целей.

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что российский лидер слишком здоров. По его словам, просмотр фотографий президента РФ Владимира Путина в Иране напомнил ему о седых волосах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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