Ветеран «Альфы»: ЦРУ превратилось в террористическую структуру
Центральное разведывательное управление Соединенных Штаты, широко используя насилие и убийства в разных странах мира, превратилось в глобальную террористическую организацию, сообщает РИА Новости со ссылкой на почетного президента международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергея Гончарова.
По его словам, акции ЦРУ основаны на насилии. «Они готовы на любые действия, вплоть до убийств», — заявил ветеран. Как считает Гончаров, Вашингтон и американская разведка стояли за созданием запрещенных в РФ международных террористических организаций «Исламское государство» (ИГИЛ) и «Аль-Каида», чтобы использовать их для своих целей.
Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что российский лидер слишком здоров. По его словам, просмотр фотографий президента РФ Владимира Путина в Иране напомнил ему о седых волосах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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