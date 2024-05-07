СМИ: Шествия и публичные собрания в преддверии Дня Победы запретили в Эстонии
Эстонская полиция в преддверии 9 мая запретила публичные собрания, шествия и выражение поддержки России. Об этом сообщает портал национального телерадиовещания Эстонии (ERR).
Также запрещается демонстрация связанной с РФ символики, в том числе флагов, ленты и прочего, что может быть расценено «как проявление поддержки военным действиям».
«Не должно быть символики, поддерживающей агрессию, на одежде, вещах, сумках и так далее», - заявили в полиции Таллина, указав, что за нарушение запрета предусмотрены штрафы и даже лишение свободы на срок до одного года.
Ранее президент Эстонии Алар Карис утвердил денонсацию договора с Россией о правовой помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru