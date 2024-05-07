СМИ: Шествия и публичные собрания в преддверии Дня Победы запретили в Эстонии

Также запрещается демонстрация связанной с РФ символики, в том числе флагов, ленты и прочего, что может быть расценено «как проявление поддержки военным действиям».

«Не должно быть символики, поддерживающей агрессию, на одежде, вещах, сумках и так далее», - заявили в полиции Таллина, указав, что за нарушение запрета предусмотрены штрафы и даже лишение свободы на срок до одного года.

Ранее президент Эстонии Алар Карис утвердил денонсацию договора с Россией о правовой помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

