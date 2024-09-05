Вертолет британских ВМС разбился во время учений в Ла-Манше

Вертолёт Военно-морских сил Великобритании разбился во время учений. Об этом сообщает пресс-служба британских ВМС.

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Уточняется, что инцидент произошёл в рамках учений в проливе Ла-Манш близ берегов графства Дорсет.

«С прискорбием мы вынуждены сообщить, что погиб военнослужащий Королевского военно-морского флота», - говорится в сообщении.

Ранее военный вертолёт США совершил аварийную посадку на рисовом поле в Японии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: United States Navy
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