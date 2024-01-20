Верховный суд Италии разрешил использовать фашистское приветствие на митингах

Верховный суд Италии разрешил использовать фашистское приветствие на митингах, передает CNN.

Обсуждавшие помощь Киеву болгарские депутаты назвали друг друга фашистами

Отмечается, что соответствующее приветствие разрешено использовать при условии, что это не представляет угрозу общественному порядку и не способствует возрождению запрещенной фашистской партии.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что главной задачей России в 2024 году является полный разгром неофашизма, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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