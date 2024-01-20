Верховный суд Италии разрешил использовать фашистское приветствие на митингах
20 января 202419:57
Верховный суд Италии разрешил использовать фашистское приветствие на митингах, передает CNN.
Отмечается, что соответствующее приветствие разрешено использовать при условии, что это не представляет угрозу общественному порядку и не способствует возрождению запрещенной фашистской партии.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что главной задачей России в 2024 году является полный разгром неофашизма, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru