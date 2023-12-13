Обсуждавшие помощь Киеву болгарские депутаты назвали друг друга фашистами
Депутаты Народного собрания Болгарии устроили эмоциональную дискуссию в ходе обсуждения финансовой помощи Украине. Об этом сообщило Болгарское национальное радио (БНР).
Речь шла о выделении Софией Киеву 16 миллионов евро. Лидер оппозиционной партии «Возрождение» Костадин Костадинов вступил в свор с вице-спикером Росицей Кировой.
Костадинов обратил внимание, что Украине выделили уже миллиарды евро. По его словам, в бюджете Болгарии не хватает денег на здравоохранение.
Лидер оппозиционной партии назвал проправительственных депутатов «фашистами». В ответ оппоненты заявили, что Костадинов сам ведет себя «как фашист».
Парламент Болгарии в среду согласовал гарантийное соглашение с Еврокомиссией о предоставлении Украине 3,6 миллиарда евро. Болгария должна выделить 16 миллионов евро, передает «Радиоточка НСН».
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