Обсуждавшие помощь Киеву болгарские депутаты назвали друг друга фашистами

Речь шла о выделении Софией Киеву 16 миллионов евро. Лидер оппозиционной партии «Возрождение» Костадин Костадинов вступил в свор с вице-спикером Росицей Кировой.

Костадинов обратил внимание, что Украине выделили уже миллиарды евро. По его словам, в бюджете Болгарии не хватает денег на здравоохранение.

Лидер оппозиционной партии назвал проправительственных депутатов «фашистами». В ответ оппоненты заявили, что Костадинов сам ведет себя «как фашист».

Парламент Болгарии в среду согласовал гарантийное соглашение с Еврокомиссией о предоставлении Украине 3,6 миллиарда евро. Болгария должна выделить 16 миллионов евро, передает «Радиоточка НСН».

