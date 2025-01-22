Верховный суд Чехии отменил оправдательный приговор учительнице за СВО

Верховный суд Чехии отменил оправдательный приговор в отношении учительницы чешского языка Мартины Беднаржовой, обвиняемой в поддержке российской спецоперации на Украине. Суд постановил, что ее дело должно быть рассмотрено вновь в районном суде Праги-6, сообщили в пресс-службе суда.

Беднаржову обвиняли в том, что в апреле 2022 года во время урока в 8-м классе она оправдывала действия России на Украине, утверждая, что это был способ разрешения конфликта. Она также заявила, что в Киеве ничего не происходит, несмотря на сообщения в СМИ. Некоторые школьники записали ее высказывания на телефоны, и эти записи стали основой для судебных разбирательств.