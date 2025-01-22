Верховный суд Чехии отменил оправдательный приговор учительнице за СВО
Верховный суд Чехии отменил оправдательный приговор в отношении учительницы чешского языка Мартины Беднаржовой, обвиняемой в поддержке российской спецоперации на Украине. Суд постановил, что ее дело должно быть рассмотрено вновь в районном суде Праги-6, сообщили в пресс-службе суда.
Беднаржову обвиняли в том, что в апреле 2022 года во время урока в 8-м классе она оправдывала действия России на Украине, утверждая, что это был способ разрешения конфликта. Она также заявила, что в Киеве ничего не происходит, несмотря на сообщения в СМИ. Некоторые школьники записали ее высказывания на телефоны, и эти записи стали основой для судебных разбирательств.
Ранее Апелляционный суд Праги не признал действия учительницы уголовно наказуемыми, но подчеркнул, что ее поведение нарушало этические и педагогические нормы. После инцидента Беднаржова была уволена и не смогла урегулировать трудовой спор с учебным заведением.
Суд отметил, что ее действия нарушали Закон об образовании, внутренние правила школы и Трудовой кодекс, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Английский суд заблокировал иски российских телеканалов к Google в других странах
- Спрос на туры в Анапу снизился на 40% после экологической катастрофы
- Ученые создали модель для предсказания движения загрязнений в атмосфере
- В столичном районе Гольяново прорвало трубы с кипятком
- Объявлены номинанты на премию «Золотая маска» за сезон 2023/2024
- Популярные модели каршеринга чаще встречаются на рынке поддержанных авто
- Верховный суд Чехии отменил оправдательный приговор учительнице за СВО
- МВД России советует обновлять приложения для защиты от угроз
- Конгресс США примет законопроект о мерах против мигрантов для подписания Трампу
- Власти Сирии продолжают переговоры о российских базах в Хмеймиме и Тартусе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru