Верховный суд Чехии отменил оправдательный приговор учительнице за СВО

Верховный суд Чехии отменил оправдательный приговор в отношении учительницы чешского языка Мартины Беднаржовой, обвиняемой в поддержке российской спецоперации на Украине. Суд постановил, что ее дело должно быть рассмотрено вновь в районном суде Праги-6, сообщили в пресс-службе суда.

Беднаржову обвиняли в том, что в апреле 2022 года во время урока в 8-м классе она оправдывала действия России на Украине, утверждая, что это был способ разрешения конфликта. Она также заявила, что в Киеве ничего не происходит, несмотря на сообщения в СМИ. Некоторые школьники записали ее высказывания на телефоны, и эти записи стали основой для судебных разбирательств.

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Ранее Апелляционный суд Праги не признал действия учительницы уголовно наказуемыми, но подчеркнул, что ее поведение нарушало этические и педагогические нормы. После инцидента Беднаржова была уволена и не смогла урегулировать трудовой спор с учебным заведением.

Суд отметил, что ее действия нарушали Закон об образовании, внутренние правила школы и Трудовой кодекс, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Эдуард Эрбен
ТЕГИ:СпецоперацияСудЧехия

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