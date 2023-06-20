Верховный суд Белоруссии подтвердил приговор Тихановской
20 июня 202316:45
Верховный суд Белоруссии подтвердил приговор Светлане Тихановской., сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ВС страны.
Таким образом, суд не удовлетворил апелляционную жалобу, а приговор оставлен без изменения.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская приговорена к 15 годам лишения свободы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru