Верховный суд Белоруссии подтвердил приговор Тихановской

Верховный суд Белоруссии подтвердил приговор Светлане Тихановской., сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ВС страны.

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Таким образом, суд не удовлетворил апелляционную жалобу, а приговор оставлен без изменения.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская приговорена к 15 годам лишения свободы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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