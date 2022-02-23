Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о праве на огнестрельное оружие

Документ, который определяет понятие права собственности на гражданское огнестрельное оружие, порядок получения необходимых разрешений, а также вводит классификацию такого оружия и предполагает создание единого госреестра, поддержали 274 депутата.

Законопроект предлагает разрешить использование гражданского огнестрельного оружия для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости. При этом предполагается ввести запрет на применение оружия в отношении беременных женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, за исключением случаев, когда упомянутые лица осуществляют вооруженное или групповое нападение.

В пояснительной записке к документу говорится, что наличие у граждан огнестрельного оружия будет «определяющим сдерживающим фактором для значимой части преступников».

Ранее заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Москве, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Вадим Медведев заявил, что с 1 марта в России ужесточаются правила получения разрешения на владение оружием, сообщает RT.

