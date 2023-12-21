Верховная Рада приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны

Депутаты Верховной Рады Украины приняли во втором чтении законопроект о легализации медицинской марихуаны, сообщает «Страна.ua».

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За принятие нормативного акта проголосовало 248 народных избранников. Документом, в частности, предусматривается введение жесткого контроля за предприятиями, которые будут заниматься производством каннабиса и препаратов на его основе. Выращиванием конопли смогут заниматься лишь лицензированные организации, получившие GMP-сертификат, который подразумевает круглосуточное видеонаблюдение и свободный доступ для сотрудников правоохранительных органов.

Ранее Минздрав Украины поддержал легализацию медицинского каннабиса, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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