Верховная Рада приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны
Депутаты Верховной Рады Украины приняли во втором чтении законопроект о легализации медицинской марихуаны, сообщает «Страна.ua».
За принятие нормативного акта проголосовало 248 народных избранников. Документом, в частности, предусматривается введение жесткого контроля за предприятиями, которые будут заниматься производством каннабиса и препаратов на его основе. Выращиванием конопли смогут заниматься лишь лицензированные организации, получившие GMP-сертификат, который подразумевает круглосуточное видеонаблюдение и свободный доступ для сотрудников правоохранительных органов.
Ранее Минздрав Украины поддержал легализацию медицинского каннабиса, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru