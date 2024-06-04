Верховная Рада приняла закон о применении английского языка на Украине
Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект об английском языке в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина.
Законопроектом, который был инициирован президентом Украины Владимиром Зеленским, предлагается сделать английский одним из языков международного общения в стране.
В пояснительной записке говорится, что Украина намерена вступить в Евросоюз, однако украинцы пока владеют английским языком на недостаточном уровне.
Изучение английского языка предусматривается на всех уровнях получения образования, начиная с детских садов. Владение английским языком станет обязательным для госслужащих, председателей местных госадминистраций, военных и силовиков, сотрудников таможни и налоговых органов.
Уточняется, что законопроект поддержали 236 депутатов.
Ранее американский стриминговый сервис Netflix возобновил дублирование фильмов и сериалов на русском языке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России на 20% выросло число владельцев криптовалюты
- В Красноярском крае Ан-26 выкатился за пределы ВПП
- Парламент Швейцарии отказался признавать Палестину
- «До 100 тысяч рублей»: Названа стоимость путевок в самые популярные детские лагеря
- СМИ: Меркель и Шольц целенаправленно усиливали энергетические связи с Москвой
- Верховная Рада приняла закон о применении английского языка на Украине
- Захарова посоветовала поставить вместо Ломоносова в Харькове памятник Макдональду
- Военный эксперт Дандыкин заявил, что летом ВСУ грозит окончательный разгром
- Футболиста «Рубина» Безрукова условно дисквалифицировали за шутку про «денежки на карту»
- Марко Николич станет новым главным тренером ЦСКА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru