Верховная Рада приняла закон о применении английского языка на Украине

Законопроектом, который был инициирован президентом Украины Владимиром Зеленским, предлагается сделать английский одним из языков международного общения в стране.

В пояснительной записке говорится, что Украина намерена вступить в Евросоюз, однако украинцы пока владеют английским языком на недостаточном уровне.

Изучение английского языка предусматривается на всех уровнях получения образования, начиная с детских садов. Владение английским языком станет обязательным для госслужащих, председателей местных госадминистраций, военных и силовиков, сотрудников таможни и налоговых органов.

Уточняется, что законопроект поддержали 236 депутатов.

Ранее американский стриминговый сервис Netflix возобновил дублирование фильмов и сериалов на русском языке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

