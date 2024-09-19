Верховная рада изменила украинские названия 327 населенных пунктов

Верховная рада Украины приняла постановление, предусматривающее смену украинских названий 327 населённых пунктов. Об этом в своём Telegram-канале заявил депутат Ярослав Железняк.

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По его словам, речь идёт о населённых пунктах, названия которых содержат российские и советские нормативы или русифицированные названия, а также связаны с праздниками или символикой СССР.

В частности, в документе упоминаются такие названия, как Максима Горького, Кутузовка, Суворово, Первомайское, Маевка и другие.

Железняк добавил, что постановление поддержал 281 депутат.

Ранее Верховная рада приняла закон о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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