Верховная рада изменила украинские названия 327 населенных пунктов
Верховная рада Украины приняла постановление, предусматривающее смену украинских названий 327 населённых пунктов. Об этом в своём Telegram-канале заявил депутат Ярослав Железняк.
По его словам, речь идёт о населённых пунктах, названия которых содержат российские и советские нормативы или русифицированные названия, а также связаны с праздниками или символикой СССР.
В частности, в документе упоминаются такие названия, как Максима Горького, Кутузовка, Суворово, Первомайское, Маевка и другие.
Железняк добавил, что постановление поддержал 281 депутат.
Ранее Верховная рада приняла закон о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru