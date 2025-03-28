Вэнс заявил об угрозе Гренландии со стороны России и Китая

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон располагает данными о заинтересованности России и Китая в Гренландии и обеспокоен безопасностью острова. Об этом он сообщил во время визита на американскую космическую базу Питтуфик,

По словам Вэнса, США признают право жителей острова на самоопределение, но считают, что защита Гренландии Вашингтоном была бы более надежной, чем со стороны Дании, которая сама полагается на поддержку Америки.