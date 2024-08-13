Маск заявил о готовности взять интервью у Харрис после Трампа

Миллиардер, владелец соцсети Х Илон Маск после интервью с кандидатом в президенты США от Республиканской партии, экс-главой Белого дома Дональдом Трампом готов провести аналогичную беседу с кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис.

«Буду также рад принять Камалу на просторах соцсети Х», - написал бизнесмен в своём аккаунте. В ходе свободного интервью с 45 президентом США он задал вопросы по внешней и внутренней политики.