Маск заявил о готовности взять интервью у Харрис после Трампа
Миллиардер, владелец соцсети Х Илон Маск после интервью с кандидатом в президенты США от Республиканской партии, экс-главой Белого дома Дональдом Трампом готов провести аналогичную беседу с кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис.
«Буду также рад принять Камалу на просторах соцсети Х», - написал бизнесмен в своём аккаунте. В ходе свободного интервью с 45 президентом США он задал вопросы по внешней и внутренней политики.
Telegram-канал «Радиоточка НСН» публикует основные заявления Трампа. Он, в частности, отметил, что Украине не хватает военнослужащих для продолжения противостояния с Россией, и выразил уверенность, что сможет «вновь поладить» с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы на выборах в США.
Трамп также считает нынешнего главу Белого Дома Джо Байдена виновным в начале конфликта на Украине, поскольку тот допустил, что Киев вступит в НАТО. Илон Маск подтвердил массированную хакерскую DDоS-атаку на соцсеть «Х» перед интервью Трампа. Из-за этого трансляция стартовала с задержкой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru