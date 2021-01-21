Венгрия зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

Национальный институт фармакологии и питания Венгрии зарегистрировал вакцину против коронавируса «Спутник V», передает РИА Новости.

Венгрия стала первым государством Евросоюза, которое официально разрешило применение российского препарата. Регистрация прошла по ускоренной процедуре.

Европейское агентство лекарственных средств ранее одобрило использование на территории ЕС двух вакцин от коронавируса: первая разработана компаниями Pfizer и BioNTech, вторая – компанией Moderna. Однако вакцина Pfizer привела к смерти нескольких человек и другим побочным эффектам. Так, в Германии после прививки от COVID-19 вакциной от Pfizer и BioNTech скончались десять пожилых пациентов. В Норвегии 23 человека скончались после прививки вакциной от коронавируса Pfizer. Все умершие были старше 80 лет. Шесть случаев нежелательных реакций после вакцины Pfizer и BioNTech выявлены также во Франции. В Израиле у 13 израильтян первая доза вакцины от коронавируса компании Pfizer вызвала паралич лицевого нерва.

В то же время власти Италии готовят иски в отношении американской компании Pfizer, не соблюдающей сроки поставок вакцин против коронавируса. Фармкомпания в одностороннем порядке и без своевременного уведомления сократила объемы ранее согласованных поставок. что срывает программу вакцинации в Италии.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН рассказал, почему пожилые люди тяжело переносят вакцину Pfizer и BioNTech. Кроме того, учёный считает, что в России препарат не будет зарегистрирован без всесторонних исследований внутри страны.

