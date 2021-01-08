Венгрия продолжает вести переговоры с Россией о закупке вакцины от коронавируса

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз очень медленно закупает вакцины от коронавируса, сообщает ТАСС.

«Если мы будем ждать, наша незащищённая ситуация продолжится», - подчеркнул он.

По словам Орбана, Венгрия продолжает вести переговоры о закупке вакцины от COVID-19 с Россией, а также Израилем и Китаем. Премьер-министр отметил, что справиться с пандемией можно только с помощью вакцины.

Венгрия стала первой страной в ЕС, которая получила российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» для клинических исследований, сообщает RT. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал, что власти рассчитывают локализовать часть производства препарата на своей территории.

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