Венгрия приветствовала слова Путина о вводе войск СССР

Власти Венгрии приветствуют слова российского лидера Владимира Путина о том, что ввод советских войск в Будапешт в 1956 году был ошибкой, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы администрации венгерского премьер-министра Гергея Гуйяша.

По его словам, слова президента России «мы можем лишь приветствовать».

Ранее Путин заявил, что ввод войск СССР в Будапешт в 1956 году и Прагу в 1968 году был ошибочным. Это привело к напряжению в отношениях между странами.

