Венгрия приветствовала слова Путина о вводе войск СССР
14 сентября 202304:03
Власти Венгрии приветствуют слова российского лидера Владимира Путина о том, что ввод советских войск в Будапешт в 1956 году был ошибкой, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы администрации венгерского премьер-министра Гергея Гуйяша.
По его словам, слова президента России «мы можем лишь приветствовать».
Ранее Путин заявил, что ввод войск СССР в Будапешт в 1956 году и Прагу в 1968 году был ошибочным. Это привело к напряжению в отношениях между странами.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru