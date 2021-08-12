Венгрия позволит въезд россиянам с ПЦР-тестом без карантина
Власти Венгрии дали добро на въезд в страну непривитым от коронавируса туристам из России с отрицательным ПЦР-тестом без соблюдения карантина. Соответствующая информация появилась на сайте посольства этой республики в Москве.
Тест должен быть проведен не ранее, чем за трое суток до въезда и сопровождаться венгерским или английским языком. Обладателям такого документа или сертификата о вакцинации будут выдавать только однократные туристические визы.
Кроме того, к заявлению на визу требуется приложить оплаченный билет. Документы, которые доказывают поездку в Венгрию, также должны содержать собственный код бронирования авиакомпании или организации, предоставляющей проживание (гостиничные услуги).
Как уточнили в дипломатическом представительстве, заявления на получение шенгенской визы будут приниматься исключительно для поездок, которые совершаются в течение трех месяцев с момента подачи документов.
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