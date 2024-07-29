Венгрия обвинила Польшу в лицемерии из-за покупки российской нефти

По его словам, это связано с критикой венгерской стороны из-за сохранения экономических связей с Россией. По словам дипломата, в Польше тоже закупают российскую нефть. В энергообеспечении собственной страны нет ничего плохого, отметил министр, и добавил, что не стоит лицемерить по этому поводу.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия работает над возобновлением поставок нефти из РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

