Венгрия донесла ЕК, что Хорватия не является надежным транзитером нефти

Венгрия уведомила Еврокомиссию о проблемах с надежностью Хорватии в качестве транзитной страны для нефти, сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

По его словам, Венгрия также выразила надежду на то, что комиссия будет защищать интересы стран ЕС перед Украиной, которая ограничила транзит российской нефти в Венгрию и Словакию.

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Глава венгерского МИД также сообщил, что обсудил с заместителем председателя Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом вопросы транзита российской нефти через Украину. В ходе разговора выяснилось, что стороны имеют разные взгляды на текущую ситуацию.

22 июля Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию из-за остановки транзита нефти от «Лукойла» через Украину. Представитель Еврокомиссии сообщил, что топливо было компенсировано другими поставщиками, поэтому срочные консультации не будут проводиться, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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