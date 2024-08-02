Венгрия донесла ЕК, что Хорватия не является надежным транзитером нефти
Венгрия уведомила Еврокомиссию о проблемах с надежностью Хорватии в качестве транзитной страны для нефти, сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
По его словам, Венгрия также выразила надежду на то, что комиссия будет защищать интересы стран ЕС перед Украиной, которая ограничила транзит российской нефти в Венгрию и Словакию.
Глава венгерского МИД также сообщил, что обсудил с заместителем председателя Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом вопросы транзита российской нефти через Украину. В ходе разговора выяснилось, что стороны имеют разные взгляды на текущую ситуацию.
22 июля Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию из-за остановки транзита нефти от «Лукойла» через Украину. Представитель Еврокомиссии сообщил, что топливо было компенсировано другими поставщиками, поэтому срочные консультации не будут проводиться, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru