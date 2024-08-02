Венгрия донесла ЕК, что Хорватия не является надежным транзитером нефти

Венгрия уведомила Еврокомиссию о проблемах с надежностью Хорватии в качестве транзитной страны для нефти, сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

По его словам, Венгрия также выразила надежду на то, что комиссия будет защищать интересы стран ЕС перед Украиной, которая ограничила транзит российской нефти в Венгрию и Словакию.