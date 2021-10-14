Венгерский министр объяснил отказ от поставок газа через Украину
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение отказаться от поставок газа через Украину было принято ради обеспечения энергетической безопасности страны, сообщает ТАСС.
Выступая на Российской энергетической неделе он отметил, что венгерские власти знали о необходимости серьёзной реконструкции маршрута через Украину.
«Мы отвергли предложение о получении газа через Украину, потому что мы должны способствовать энергетической безопасности нашей страны», - резюмировал Сийярто.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что изношенность украинской ГТС составляет, по разным подсчётам, до 85%, и если «лопнет» газовая труба на Украине, то Европа останется без этого маршрута.
Российский «Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа в обход Украины, сообщает RT.
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