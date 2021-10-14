Венгерский министр объяснил отказ от поставок газа через Украину

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение отказаться от поставок газа через Украину было принято ради обеспечения энергетической безопасности страны, сообщает ТАСС.

Путин заявил о высокой степени изношенности ГТС Украины

Выступая на Российской энергетической неделе он отметил, что венгерские власти знали о необходимости серьёзной реконструкции маршрута через Украину.

«Мы отвергли предложение о получении газа через Украину, потому что мы должны способствовать энергетической безопасности нашей страны», - резюмировал Сийярто.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что изношенность украинской ГТС составляет, по разным подсчётам, до 85%, и если «лопнет» газовая труба на Украине, то Европа останется без этого маршрута.

Российский «Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа в обход Украины, сообщает RT.

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