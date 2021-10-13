Путин заявил о высокой степени изношенности ГТС Украины
Президент России Владимир Путин заявил, что если «лопнет» газовая труба на Украине, то Европа останется без этого маршрута, сообщает ТАСС.
Выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели российский лидер отметил, что изношенность украинской ГТС Украины составляет, по разным подсчётам, до 85%.
По словам Путина, чтобы сохранять или, тем более, увеличивать объём прокачки газа, сначала нужно привести украинскую ГТС в нормальное состояние.
Ранее президент РФ заявил, что Россия всегда была и будет надёжным поставщиком газа своим потребителям во всём мире, сообщает RT.
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