Венесуэльский оппозиционер задержан по обвинению в заговоре и измене

Он также подозревается в связях с экстремистскими и военизированными группами, имеющими отношения с правительством Колумбии. Геваре предъявят обвинения в терроризме, посягательстве на конституционный строй, заговоре с целью совершения преступления и государственной измене.

В конце 2020 года оппозиционные политики Венесуэлы заявили, что не намерены смещать действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро с военной поддержкой других стран.

