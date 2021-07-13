Венесуэльский оппозиционер задержан по обвинению в заговоре и измене
Прокуратура Венесуэлы заявила о задержании оппозиционного политика Фредди Гевары, который обвиняется в терроризме, а также покушении на конституционный порядок, преступном сговоре и предательстве.
Он также подозревается в связях с экстремистскими и военизированными группами, имеющими отношения с правительством Колумбии. Геваре предъявят обвинения в терроризме, посягательстве на конституционный строй, заговоре с целью совершения преступления и государственной измене.
В конце 2020 года оппозиционные политики Венесуэлы заявили, что не намерены смещать действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро с военной поддержкой других стран.
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