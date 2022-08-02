Венесуэльский депутат обвинил Британию в желании присвоить золотой запас республики
Власти Великобритании прикрываются признанием «фиктивного правительства» Хуана Гуайдо, чтобы присвоить себе хранящийся в Лондоне золотой запас Венесуэлы. Об этом заявил депутат парламента республики Хакобо Торрес в беседе с РИА Новости.
«Британское правительство нарушает международное право и отвергает законное представительство нашего Центрального банка и нашего правительства, чтобы оставить себе эти тонны золота», — сказал парламентарий.
Ранее Высокий суд Великобритании отклонил иск Венесуэлы о возвращении 31 тонны золота на сумму около $2 млрд, которые удерживаются в Банке Англии в Лондоне. Об управлении этим активом спорят официальный совет Центрального банка Венесуэлы, назначенный правительством президента Николаса Мадуро, и назначенные оппозиционером Гуайдо управляющие.
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