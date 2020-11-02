Венесуэла возобновит полеты в четыре страны

В частности, авиасообщение будет открыто с Доминиканской Республикой, Ираном, Мексикой и Турцией.

Международное авиасообщение было существенно сокращено в связи с пандемией коронавируса. В настоящее время страны частично открывают полеты в другие страны, в частности, Россия осуществляет вылеты в ряд стран.

