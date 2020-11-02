Венесуэла возобновит полеты в четыре страны
2 ноября 202021:19
Власти Венесуэлы объявили о возобновлении авиасообщения с четырьмя странами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный институт гражданской авиации страны.
В частности, авиасообщение будет открыто с Доминиканской Республикой, Ираном, Мексикой и Турцией.
Международное авиасообщение было существенно сокращено в связи с пандемией коронавируса. В настоящее время страны частично открывают полеты в другие страны, в частности, Россия осуществляет вылеты в ряд стран.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru