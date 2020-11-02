Венесуэла возобновит полеты в четыре страны

Власти Венесуэлы объявили о возобновлении авиасообщения с четырьмя странами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный институт гражданской авиации страны.

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В частности, авиасообщение будет открыто с Доминиканской Республикой, Ираном, Мексикой и Турцией.

Международное авиасообщение было существенно сокращено в связи с пандемией коронавируса. В настоящее время страны частично открывают полеты в другие страны, в частности, Россия осуществляет вылеты в ряд стран.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВенесуэлаАвиасообщение
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