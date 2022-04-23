Венесуэла назвала позором приостановку статуса России как наблюдателя в ОАГ

Ранее ОАГ на внеочередном заседании лишила Россию статуса постоянного наблюдателя из-за спецоперации на Украине.

Как отметил Пласенсия, действия организации — «очередной позор», и Венесуэла отвергает их.

«Это злоупотребление в числе усилий Вашингтона по преследованию России, преследованию русского народа в многосторонних организациях, в этом позоре под названием ОАГ», — цитирует министра РИА Новости.

Пласенсия назвал ОАГ «анахроничной инстанцией», которая потеряла связи с действительностью и утратила актуальность.

«Боливарианская Республика Венесуэла покинула эту организацию, которая не имеет ничего общего с усилиями по поиску верного пути для блага наших народов», — добавил глава МИД республики.

