Венесуэла назвала позором приостановку статуса России как наблюдателя в ОАГ
Глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсия осудил приостановку статуса России как наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ), заявив, что США преследуют РФ в многосторонних организациях.
Ранее ОАГ на внеочередном заседании лишила Россию статуса постоянного наблюдателя из-за спецоперации на Украине.
Как отметил Пласенсия, действия организации — «очередной позор», и Венесуэла отвергает их.
«Это злоупотребление в числе усилий Вашингтона по преследованию России, преследованию русского народа в многосторонних организациях, в этом позоре под названием ОАГ», — цитирует министра РИА Новости.
Пласенсия назвал ОАГ «анахроничной инстанцией», которая потеряла связи с действительностью и утратила актуальность.
«Боливарианская Республика Венесуэла покинула эту организацию, которая не имеет ничего общего с усилиями по поиску верного пути для блага наших народов», — добавил глава МИД республики.
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