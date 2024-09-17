Венесуэла направила ЕС ноту протеста после критики Борреля

Правительство Венесуэлы направило ноту протеста главе делегации ЕС в Каракасе Рэйчел Руме. Заместитель министра по делам Европы МИД Венесуэлы Коромото Годой сообщила, что нота была вручена в ответ на интервенционистские заявления верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля.

Годой подчеркнула, что Венесуэла не потерпит вмешательства во внутренние дела страны и выразила недовольство по поводу критики Борреля, который ранее назвал правительство Николаса Мадуро диктаторским. Она также отметила, что Венесуэла считает планы ЕС против ее демократии неудачными.

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Заявления Борреля прозвучали на фоне дипломатического конфликта между Венесуэлой и Испанией.

Конфликт был вызван комментариями испанского министра обороны о диктатуре и действиями испанских депутатов, которые призвали признать кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем на президентских выборах в Венесуэле, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Каролина Кабрал
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