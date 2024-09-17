Венесуэла направила ЕС ноту протеста после критики Борреля
Правительство Венесуэлы направило ноту протеста главе делегации ЕС в Каракасе Рэйчел Руме. Заместитель министра по делам Европы МИД Венесуэлы Коромото Годой сообщила, что нота была вручена в ответ на интервенционистские заявления верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля.
Годой подчеркнула, что Венесуэла не потерпит вмешательства во внутренние дела страны и выразила недовольство по поводу критики Борреля, который ранее назвал правительство Николаса Мадуро диктаторским. Она также отметила, что Венесуэла считает планы ЕС против ее демократии неудачными.
Заявления Борреля прозвучали на фоне дипломатического конфликта между Венесуэлой и Испанией.
Конфликт был вызван комментариями испанского министра обороны о диктатуре и действиями испанских депутатов, которые призвали признать кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем на президентских выборах в Венесуэле, передает «Радиоточка НСН».
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- Венесуэла направила ЕС ноту протеста после критики Борреля
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