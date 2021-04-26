Великобритания внесла 14 россиян в антикоррупционный санкционный список

Великобритания ввела новые международные антикоррупционные санкции в отношении 14 граждан России, сообщает министерство иностранных дел Соединенного Королевства.

«Новые режимы санкций Великобритании вступили в полную силу в соответствии с Законом о санкциях и противодействии отмыванию денег 2018 года (Закон о санкциях) в 23:00 31 декабря 2020 года. Положения, устанавливающие эти режимы, применяются на всей территории Великобритании», — говорится в сообщении ведомства.

Под новые британские санкции подпали фигуранты так называемого «списка Магнитского». Британия ввела ограничения против замглавы управления по борьбе с налоговыми преступлениями Артема Кузнецова, экс- следователя Павла Карпова, следователей Станислава Гордиевского и Олега Уржумцева, руководителей налоговых инспекций Москвы Ольги Степановой (и ее супруга Владлена Степанова) и Елены Химиной.

Кроме того, санкции распространяются на юристов Андрея Павлова и Юлию Майорову, гендиректора «Гранд-Актив» Алексея Шешеню, бизнесменов Вячеслава Хлебникова и Виктора Маркелова, совладельцев «Универсального банка сбережений» Дмитрия Клюева и Геннадия Плаксина.

Лондон заморозит активы и ограничит передвижение россиян из санкционного списка.

Всего под ограничения Великобритании попали 22 человека из 6 государств.



