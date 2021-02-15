Великобритания ужесточает карантинные меры для въезжающих из-за COVID-19

Гражданам, въезжающим в Великобританию, с 15 февраля придётся дважды сдавать тест на коронавирус, сообщает ТАСС.

В настоящее время въезд в Соединённое Королевство разрешён только возвращающимся из-за рубежа британцам и обладателям видов на жительство и долгосрочных виз, а также людям с крайней необходимостью. Туристам посещать страну запрещено. Более того, запрещено выезжать из Великобритании - кроме неотложных нужд.

Согласно более жёстким карантинным правилам, которые вступили в силу 15 февраля, перед въездом в страну всем прибывающим следует заполнить форму на сайте правительства с подробностями своей поездки и не позднее чем за 72 часа до прибытия делать тест на коронавирус.

Ещё два анализа требуется сделать на второй и восьмой день самоизоляции. При этом, кроме двух тестов на COVID-19, также придётся 10 дней находиться на самоизоляции. За отсутствие теста на границе штраф составит одну тысячу фунтов стерлингов (102 тысячи рублей), а тех, кто не сделал повторные анализы, оштрафуют на две тысячи фунтов (204 тысячи рублей), при этом срок карантина увеличивается на две недели.

Гражданам, которые прибывают из 33 стран «красного« списка, следует 10 дней провести в гостинице - за свой счёт. Стоимость услуги - 1 750 фунтов (180 тысяч рублей) на человека, в эту сумму входит проживание, питание, обеспечение безопасности и тестирование.

В «красный список« входят ОАЭ, Португалия, ЮАР и ряд других стран Южной и Центральной Африки, все государства Южной Америки. Если гражданин скроет от властей информацию о посещении этих государств, ему грозит штраф до 10 тысяч фунтов (один миллион рублей) и тюремное заключение сроком до 10 лет - как сексуальному насильнику.

