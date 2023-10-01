Великобритания разместила в Польше истребители Typhoon
Великобритания направила истребители Eurofighter Typhoon в Польшу, сообщил в воскресенье министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, Лондон направил истребители в Польшу по запросу Варшавы. Количество самолетов Шэппс не уточнил.
Глава ведомства полагает, что это станет «мощным сигналом» поддержки Польши на фоне «высокой угрозы российского вмешательства».
Портал Yle 20 сентября сообщил о начале строительства в финском Рованиеми авиабазы для американских военных самолетов. По предварительным данным, там разместят многоцелевые истребители F-35, передает «Радиоточка НСН».
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