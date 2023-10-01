Великобритания разместила в Польше истребители Typhoon

По его словам, Лондон направил истребители в Польшу по запросу Варшавы. Количество самолетов Шэппс не уточнил.

Глава ведомства полагает, что это станет «мощным сигналом» поддержки Польши на фоне «высокой угрозы российского вмешательства».

Портал Yle 20 сентября сообщил о начале строительства в финском Рованиеми авиабазы для американских военных самолетов. По предварительным данным, там разместят многоцелевые истребители F-35, передает «Радиоточка НСН».

