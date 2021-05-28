Великобритания прокомментировала сообщение о выдворении своего эсминца возле Крыма

Британский эсминец D35 Dragon не участвовал ни в каких инцидентах в районе Крыма в октябре 2020 года, пишет издание Telegraph со ссылкой на представителя министерства обороны страны.

Российские пограничники выдворили британский эсминец в районе Крыма

Он сообщил, что корабль шел из Одессы в Батуми. При этом, как сообщили в британском правительстве, Великобритания не признает присоединение Крыма к России, поэтому воды в районе Крыма не рассматриваются как российские.

Ранее сообщалось, что погранслужба ФСБ России в октябре 2020 прошлого выдворила британский эсминец D35 Dragon из территориальных вод РФ в районе Крыма, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя директора Федеральной службы безопасности Владимира Кулишова.

Эсминец пересек российскую государственную границу несмотря на поступившее предупреждение о недопустимости захода в территориальные воды РФ.

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