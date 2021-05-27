Российские пограничники выдворили британский эсминец в районе Крыма
Погранслужба ФСБ России в октябре 2020 прошлого выдворила британский эсминец D35 Dragon из территориальных вод РФ в районе Крыма, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя директора Федеральной службы безопасности Владимира Кулишова.
Об инциденте стало известно только сейчас. Эсминец пересек российскую государственную границу несмотря на поступившее предупреждение о недопустимости захода в территориальные воды РФ. Это случилось в районе мыса Херсонес в акватории Черного моря. На требования покинуть территориальное море России капитан Dragon заявил о плохом приеме сигнала. В результате совместных с ВМФ и ВКС России действий военный корабль был выдворен в нейтральные воды.
Тем временем, военно-морские силы Украины и Великобритании провели на днях в северо-западной части Черного моря тренировки типа PASSEX. Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины.
Помимо надводных боевых единиц, в учениях принял участие вертолет Ми-14 морской авиационной бригады национального флота. Тренировки проходили в течение двух дней в несколько этапов.
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