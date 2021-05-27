Российские пограничники выдворили британский эсминец в районе Крыма

Погранслужба ФСБ России в октябре 2020 прошлого выдворила британский эсминец D35 Dragon из территориальных вод РФ в районе Крыма, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя директора Федеральной службы безопасности Владимира Кулишова.

Силы Украины и Великобритании провели тренировки в Черном море

Об инциденте стало известно только сейчас. Эсминец пересек российскую государственную границу несмотря на поступившее предупреждение о недопустимости захода в территориальные воды РФ. Это случилось в районе мыса Херсонес в акватории Черного моря. На требования покинуть территориальное море России капитан Dragon заявил о плохом приеме сигнала. В результате совместных с ВМФ и ВКС России действий военный корабль был выдворен в нейтральные воды.

Тем временем, военно-морские силы Украины и Великобритании провели на днях в северо-западной части Черного моря тренировки типа PASSEX. Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины.

Помимо надводных боевых единиц, в учениях принял участие вертолет Ми-14 морской авиационной бригады национального флота. Тренировки проходили в течение двух дней в несколько этапов.

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ФОТО: РИА Новости/Юрий Сомов
ТЕГИ:ВеликобританияКрымЧерное Море
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