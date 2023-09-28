СМИ: Цена российской нефти превысила потолок G7 на 25 долларов

На данный момент стоимость российской нефти Urals составляет 85-86 долларов за баррель, что превышает установленный западными странами лимит в 60 долларов, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков.

Уточняется, что европейские страховщики и судовладельцы должны получить документ, подтверждающий, что груз был приобретен по цене ниже потолка – тогда они смогут избежать санкций.

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По данным СМИ, компании из стран Запада приобретают российскую нефть по стоимости выше установленного «Большой семеркой» потолка цен. Отмечается, что порядка 40% перевозящих российскую нефть судов принадлежат западным компаниям, которые обязаны соблюдать потолок цен. В августе в российских портах на Балтийском и Черном морях стоимость российской нефти марки Urals составляла около $71 за баррель. Это на $11 больше установленного потолка, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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