СМИ: Цена российской нефти превысила потолок G7 на 25 долларов

На данный момент стоимость российской нефти Urals составляет 85-86 долларов за баррель, что превышает установленный западными странами лимит в 60 долларов, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков.

Уточняется, что европейские страховщики и судовладельцы должны получить документ, подтверждающий, что груз был приобретен по цене ниже потолка – тогда они смогут избежать санкций.