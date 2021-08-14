Великобритания начала перебрасывать в Афганистан дополнительные войска
Военные Великобритании начали развертывание в Афганистане для поддержки эвакуации населения. Об этом сообщили в министерстве обороны Соединенного Королевства.
Использование в случае необходимости военной поддержки, в том числе самолетов Королевских ВВС для содействия следующему этапу вывоза граждан Великобритании одобрил премьер-министр страны.
Операцию в Афганистане проведут 600 военнослужащих Вооруженных сил, руководить ею будет постоянный объединенный штаб в Нортвуде (штаб-квартира британских вооруженных сил в пригороде Лондона).
«В течение следующих нескольких недель мы сделаем все возможное, чтобы поддержать афганское правительство и тех, кто работал с нами более 20 лет», — заявил глава Минобороны Бен Уоллес.
Ранее стало известно, что США начали переброску дополнительных военных сил в Афганистан для помощи в эвакуации американского гражданского персонала.
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