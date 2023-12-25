Ведущую турецкого телеканала уволили за стаканчик Starbucks
Турецкий телеканал TGRT в своих соцсетях объявил об увольнении ведущей программы новостей Мельтем Гюнай, а также редактора программы.
В заявлении говорится, что причиной увольнения стало появление женщины в студии со стаканом Starbucks, что было расценено руководством канала, как нарушение корпоративных правил.
В TGRT указали, что скрытая реклама в эфире недопустима, а также напомнили, что компанию Starbucks в Турции считают поддерживающей Израиль в конфликте в секторе Газа.
«Наша телеканал будет продолжать стоять на стороне Газы и турецкого народа и защищать их чувства до конца», - отмечается в заявлении.
Ранее американский проект по защите гражданских прав подал иск против руководителя сети кофеин Starbucks Говарда Шульца и других официальных лиц, обвинив их в расовой дискриминации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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