Ведущий Такер Карлсон: США начнут войну с Россией в 2024 году
Администрация американского президента Джо Байдена начнет полномасштабную войну с Россией в 2024 году, сообщил YouTube-каналу радиоведущего Адама Короллы журналист из США Такер Карлсон.
По его словам, это необходимо, чтобы сохранить власть в стране. «Грядет горячая война между США и Россией в следующем году», — сказал Карлсон. Он считает, что начало боевых действий для властей США — политическая мера, «чтобы сосредоточить в своих руках полномочия военного времени и победить».
Страх преследования в случае проигрыша заставляет членов администрации Байдена выступать против политических оппонентов — экс-президента Дональда Трампа. Журналист посоветовал гражданам США давить на американский Сенат, чтобы добиться мира уже сейчас.
Ранее Карлсон заявил, что США ненавидят Россию и Венгрию из-за веры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru