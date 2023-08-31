По его словам, это необходимо, чтобы сохранить власть в стране. «Грядет горячая война между США и Россией в следующем году», — сказал Карлсон. Он считает, что начало боевых действий для властей США — политическая мера, «чтобы сосредоточить в своих руках полномочия военного времени и победить».

Страх преследования в случае проигрыша заставляет членов администрации Байдена выступать против политических оппонентов — экс-президента Дональда Трампа. Журналист посоветовал гражданам США давить на американский Сенат, чтобы добиться мира уже сейчас.

Ранее Карлсон заявил, что США ненавидят Россию и Венгрию из-за веры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

