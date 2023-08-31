Ведущий Такер Карлсон: США начнут войну с Россией в 2024 году

Администрация американского президента Джо Байдена начнет полномасштабную войну с Россией в 2024 году, сообщил YouTube-каналу радиоведущего Адама Короллы журналист из США Такер Карлсон.

«Не будет стесняться в выражениях»: Нужно ли Путину давать интервью Карлсону

По его словам, это необходимо, чтобы сохранить власть в стране. «Грядет горячая война между США и Россией в следующем году», — сказал Карлсон. Он считает, что начало боевых действий для властей США — политическая мера, «чтобы сосредоточить в своих руках полномочия военного времени и победить».

Страх преследования в случае проигрыша заставляет членов администрации Байдена выступать против политических оппонентов — экс-президента Дональда Трампа. Журналист посоветовал гражданам США давить на американский Сенат, чтобы добиться мира уже сейчас.

Ранее Карлсон заявил, что США ненавидят Россию и Венгрию из-за веры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скриншот видео
ТЕГИ:ВойнаРоссияСША

Горячие новости

Все новости

партнеры