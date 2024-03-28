СМИ: Выделенные ВСУ 300 млн долларов уже были потрачены

Министерству обороны США пришлось извиняться за то, что выделенные Украине 300 млн долларов уже были потрачены. Об этом сообщает RT.

Пентагон назвал единичным новый пакет помощи Украине на $300 млн

Ведущий канала Рик Санчес, комментируя гибель людей при обрушении моста в Балтиморе, заявил о ненадлежащем состоянии подобных сооружений в США.

Он отметил, что скептики видят причины проблем с инфраструктурой в деньгах, которые вместо ремонта дорог и мостов выделяются на поддержку Украины.

«Раз уж речь зашла об Украине, послушайте: Politico сообщает, что конгресс... одобрил выделение ещё 300 млн долларов на военную помощь Украине... Но вот что любопытно: как оказалось, эти деньги уже потрачены», — заключил Санчес.

Ранее США предложили Греции 200 млн долларов в обмен на передачу Украине вооружений, пишет журнал «Профиль».

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