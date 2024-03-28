Ведущий канала Рик Санчес, комментируя гибель людей при обрушении моста в Балтиморе, заявил о ненадлежащем состоянии подобных сооружений в США.

Он отметил, что скептики видят причины проблем с инфраструктурой в деньгах, которые вместо ремонта дорог и мостов выделяются на поддержку Украины.

«Раз уж речь зашла об Украине, послушайте: Politico сообщает, что конгресс... одобрил выделение ещё 300 млн долларов на военную помощь Украине... Но вот что любопытно: как оказалось, эти деньги уже потрачены», — заключил Санчес.

Ранее США предложили Греции 200 млн долларов в обмен на передачу Украине вооружений, пишет журнал «Профиль».

