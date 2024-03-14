Пентагон назвал единичным новый пакет помощи Украине на $300 млн

По ее словам, военная помощь США Украине в настоящий момент не носит устойчивый характер. Сингх отметила, что не знает о новых инициативах по поддержке Киева в американских ведомствах.

Американист Владимир Можегов считает, что конгрессмены США не смогут проголосовать за выделение военной помощи Украине в Палате представителей в обход спикера Майка Джонсона, пишет газета «Известия».

Во вторник помощник президента США Джейк Салливан объявил о выделении Украине пакета военной помощи на $300 миллионов. В новый транш вошли артиллерийские снаряды и управляемые ракеты, передает «Радиоточка НСН».

