Пентагон назвал единичным новый пакет помощи Украине на $300 млн
Последний пакет военной помощи Украине на $300 миллионов был единичным случаем, заявила на брифинге представитель пресс-службы Пентагона Сабрина Сингх.
По ее словам, военная помощь США Украине в настоящий момент не носит устойчивый характер. Сингх отметила, что не знает о новых инициативах по поддержке Киева в американских ведомствах.
Американист Владимир Можегов считает, что конгрессмены США не смогут проголосовать за выделение военной помощи Украине в Палате представителей в обход спикера Майка Джонсона, пишет газета «Известия».
Во вторник помощник президента США Джейк Салливан объявил о выделении Украине пакета военной помощи на $300 миллионов. В новый транш вошли артиллерийские снаряды и управляемые ракеты, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Bloomberg: Apple приобрела канадский стартап в области ИИ
- Пентагон назвал единичным новый пакет помощи Украине на $300 млн
- На Запорожской АЭС перезапустили резервную линию питания
- Белоруссия ввела запрет на ввоз товаров через границу с Литвой
- Variety: зарплата звезды «Дюны» Тимоти Шаламе выросла в два раза
- Ozon введет сервисный сбор для пунктов выдачи заказов
- Немецкий Rheinmetall увеличит производство боеприпасов в 10 раз
- На АЭС «Фукусима-1» приостановили сброс воды после землетрясения
- Мединский предложил объединить госэкзамены по истории и обществознанию
- Певица Dua Lipa объявила название и дату выхода нового альбома
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru