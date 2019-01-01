Ведущий BBC был уволен за сравнение сына принца Гарри с обезьяной

Дэнни Бейкер, 61-летний ведущий британской телерадиокорпорации BBC, был уволен после его твита, в котором журналист назвал обезьяну «королевским младенцем». С таким заявлением выступил представитель ВВС. Свое увольнение подтвердил в Twitter и Денни Бейкер.

Бейкер 8 мая, в день выписки супруги принца Гарри герцогини Сассекской Меган Маркл с новорожденным сыном Арчи, разместил черно-белое фото пары, держащей за руки одетую обезьяну. «Королевский младенец покидает больницу», — такую подпись поставил журналист под снимком. За эту выходку пользователи сетей его резко раскритиковали.

Ранее заведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН Людмила Бабынина в эфире НСН оценила шансы ребенка принца Гарри примерить британскую корону.

