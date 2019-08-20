Ведущего, обматерившего Путина и его родителей, уволили с «Рустави 2»
Телеведущий Георгий Габуния, который в июле оскорбил в нецензурной форме родителей президента России и самого Владимира Путина, уволен с «Рустави 2». Такое решение принял новый генеральный директор телеканала Паат Салия.
«Нельзя, чтобы человек, который трудоустроен на канале, хотел смены владельца и для этого не жалел бы усилий. Мы считаем, что такие люди не смогут работать на канале», — цитирует Ura.ru его заявление. Новый руководитель телеканала также сообщил об увольнении главы информационной службы и продюсера.
В начале июля Габуния в самом начале своей авторской программу на «Рустави 2» начал нецензурно выражаться на русском языке в адрес российского лидера и его умерших родителей.
Как напоминает RT, это вызвало возмущение у тбилисцев, которые собрались у здания телекомпании, требуя наказать хама. Свою негативную реакцию также выразило руководство Грузии.
Ранее новое руководство «Рустави 2» уволило гендиректора телеканала Николоза Гварамию, который отказывался применять меры воздействия на Габунию.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Ведущего, обматерившего Путина и его родителей, уволили с «Рустави 2»
- Станции замера радиации в России возобновили работу
- Юбилейная внучка. Трамп стал дедом в десятый раз
- Автомобиль сбил трёх российских паралимпийцев в Тульской области
- Глубоко европейская страна. Макрон перешёл на русский, впечатлённый встречей с Путиным