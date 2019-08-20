Ведущего, обматерившего Путина и его родителей, уволили с «Рустави 2»

Телеведущий Георгий Габуния, который в июле оскорбил в нецензурной форме родителей президента России и самого Владимира Путина, уволен с «Рустави 2». Такое решение принял новый генеральный директор телеканала Паат Салия.

«Нельзя, чтобы человек, который трудоустроен на канале, хотел смены владельца и для этого не жалел бы усилий. Мы считаем, что такие люди не смогут работать на канале», — цитирует Ura.ru его заявление. Новый руководитель телеканала также сообщил об увольнении главы информационной службы и продюсера.