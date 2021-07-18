Вдова убитого президента Гаити вернулась на родину в бронежилете

По его словам, в настоящее время ведется подготовка к похоронам Жовенеля Моиза. Экзантус также опубликовал фотографии, на них вдова одета в бронежилет.

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит в результате нападения группы злоумышленников на его резиденцию 7 июля. По подозрению в покушении задержаны 23 человека, включая не менее 18 колумбийцев – военных в отставке. Арестованы также двое граждан США гаитянского происхождения.

Вооруженные силы Соединённых Штатов Америки ранее действительно проводили подготовку некоторых военнослужащих Колумбии, которые оказались замешаны в деле об убийстве.

