Вдова убитого президента Гаити вернулась на родину в бронежилете
Вдова убитого президента Гаити Жовенеля Моиза, Мартин Моиз, вернулась в Гаити после лечения в американском Майами, написал в Twitter министр связи страны Франц Экзантус.
По его словам, в настоящее время ведется подготовка к похоронам Жовенеля Моиза. Экзантус также опубликовал фотографии, на них вдова одета в бронежилет.
Президент Гаити Жовенель Моиз был убит в результате нападения группы злоумышленников на его резиденцию 7 июля. По подозрению в покушении задержаны 23 человека, включая не менее 18 колумбийцев – военных в отставке. Арестованы также двое граждан США гаитянского происхождения.
Вооруженные силы Соединённых Штатов Америки ранее действительно проводили подготовку некоторых военнослужащих Колумбии, которые оказались замешаны в деле об убийстве.
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