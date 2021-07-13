Захарова назвала «ужасающим для Запада» участие граждан США в убийстве президента Гаити

Ужасающая картина вырисовывается для США и всего коллективного Запада после убийства президента Гаити. Такую оценку развитию событий дала официальный представитель министерства иностранных России Мария Захарова. Она подчеркнула, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией в этой беднейшей стране, где на прошлой неделе убили главу государства.

По данным американского телеканала CNN, несколько задержанных по этому делу были информаторами Федерального бюро расследований США и DEA (американского агентства по борьбе с наркотиками). При этом Госдепартамент отвергает подобные утверждения.

Захарова акцентировала внимание на том факте, что Вашингтон направил в Гаити свою делегацию, в том числе из-за сообщений о связи американской частной военной компании с вербовкой подозреваемых в убийстве или подготовке убийства президента. Представитель МИД РФ назвала это «беспрецедентным случаем».

По словам Захаровой, это ещё одна ситуация, которая разоблачает все то, что говорят западные партнеры, обвиняя в том числе Россию в том, что она не совершала, и при этом «в закулисье творят совершенно беспрецедентные вещи».

«Хочется с иронией задать вопрос, где санкции, где заявления Большой семёрки по поводу случившегося», — добавила Мария Захарова.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду на прошлой неделе. Правоохранительные органы Гаити установили личности 28 подозреваемых в причастности к нападению, 26 из них граждане Колумбии – бывшие военные. Ещё двое – граждане США, выходцы из Гаити. Задержаны 17 человек. По последним данным, Моиза пытали перед убийством.

