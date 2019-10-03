Вдова Готта назвала дату прощания с певцом

Прощание общественности с Карелом Готтом пройдет 11 октября с 8 до 20 часов во дворце Žofín на одноименном пражском острове. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Facebook вдовы певца.

Карел Готт скончался в своем доме в ночь на среду 2 октября в возрасте 80 лет. В начале сентября певец сообщил СМИ о диагностировании у него острой лейкемии. Поминальное богослужение и похороны состоятся 12 октября.