Вдова Готта назвала дату прощания с певцом

3 октября 201922:49

Прощание общественности с Карелом Готтом пройдет 11 октября с 8 до 20 часов во дворце Žofín на одноименном пражском острове. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Facebook вдовы певца.

Карел Готт скончался в своем доме в ночь на среду 2 октября в возрасте 80 лет. В начале сентября певец сообщил СМИ о диагностировании у него острой лейкемии. Поминальное богослужение и похороны состоятся 12 октября.

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По данным СМИ, Карел Готт являлся одним из самых знаменитых граждан Чехии. Продажи его дисков составляют более 30 миллионов копий. Готта называли «чешским соловьем».


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ФОТО: РИА Новости//Руслан Кривобок
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