Винокур о Кареле Готте: Он был супермодным красавцем
Телеведущий и певец Владимир Винокур в эфире НСН вспоминал чешского артиста.
Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт. Артист скончался на 81-м году жизни. Он умер в кругу близких, находясь с семьей, сообщили его родственники.
Телеведущий и певец Владимир Винокур в эфире НСН рассказал о певце, с творчеством которого был хорошо знаком.
«Карел Готт - певец международного класса, его знали не только у нас в стране и в Чехословакии. Его знали и в Америке, и в Австралии, и в Израиле, во всех странах. Он пел на всех языках, был супермодный, такой красавец, Ален Делон. Я считаю, это большая потеря, все мы его помним и любим, мне даже посчастливилось в жизни делать на него пародии», - вспоминал он.
Карел Готт родился в городе Пльзень в 1939 году. Музыкальную карьеру начал в 1960 году, поступив в Пражскую консерваторию на отделение оперного пения. За время карьеры «короля чешской эстрады» было продано более 30 миллионов записей по всем миру. Также он снялся более чем в десяти фильмах.
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