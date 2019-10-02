Винокур о Кареле Готте: Он был супермодным красавцем

«Карел Готт - певец международного класса, его знали не только у нас в стране и в Чехословакии. Его знали и в Америке, и в Австралии, и в Израиле, во всех странах. Он пел на всех языках, был супермодный, такой красавец, Ален Делон. Я считаю, это большая потеря, все мы его помним и любим, мне даже посчастливилось в жизни делать на него пародии», - вспоминал он.

Карел Готт родился в городе Пльзень в 1939 году. Музыкальную карьеру начал в 1960 году, поступив в Пражскую консерваторию на отделение оперного пения. За время карьеры «короля чешской эстрады» было продано более 30 миллионов записей по всем миру. Также он снялся более чем в десяти фильмах.

